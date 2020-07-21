От дорожной пыли задыхаются жители поселка в Челябинской области

200 метров неасфальтированной проезжей части доставляют много хлопот людям в Бердяуше.

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На плохую дорогу пожаловались жители Бердяуша в Саткинском районе Челябинской области. Именно в этом городском посёлке участок проезжей части вместо асфальта покрыт щебнем. Это стало серьезной проблемой для местных жителей.



На отсутствие покрытия пожаловалась читательница сайта «Первый областной». Женщина рассказала, что здесь проходит большой автомобильный трафик, в том числе регулярно проезжают грузовые машины. Транспорт поднимает пыль с щебёночного покрытия, от которой задыхаются жители Бердяуша. При этом протяжённость проблемного участка составляет около 200 метров

«Невозможно открыть окна, погулять с детьми, выйти в огород. По дороге постоянно ездят машины с щебенкой, лесовозы, КАМАЗы. Мы просто задыхаемся от пыли. ДРСУ постоянно засыпают этот участок дороги щебенкой, скребут ее через каждую неделю. Такое состояние дел просто невозможно»,— рассказала читательница сайта «Первый областной».

Женщина отметила, что жители Бердяуша уже писали письма в региональны миндортнас с просьбой решить проблему. Однако в ведомстве лишь пообещали рассмотреть вопрос о переводе. Сайту «Первый областной» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона ответили, что обращения действительно поступали, но на данный момент асфальтирования участка не планируется.

«В ближайших планах Миндортранса не значится асфальтирование щебеночного участка дороги. Приоритетными объектами, включенными в планы ремонта, капитального ремонта и реконструкции, являются автодороги, состояние полотна которых хуже, чем на автодороге Сатка — Бердяуш — Пороги, а интенсивность движения выше»,— сообщили сайту «Первый областной» в региональном миндортрансе.

В ведомстве также отметили, что на дороге регулярно выполняются работы по содержанию. За счёт этого по ней можно ездить, объяснили представители министерства.