В Челябинске вновь частично ограничат движение транспорта из-за дорожных работ

Сразу на нескольких улицах проведут ремонт покрытий и нанесут разметку.

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Сезон дорожных работ в самом разгаре, поэтому даже в выходные в Челябинске специалисты не останавливают процесс реконструкции дорог. Сегодня, 26 июля 2020 года, на территории города сразу в нескольких местах будут проходить дорожные работы.

«На улице Машиностроителей произведут демонтаж и монтаж бортового камня, а также укладку асфальтобетонного покрытия. На улице Артиллерийская будет выполнено нанесение горизонтальной разметки, установка бортового камня и устройство асфальтобетонного покрытия. Нижний слой асфальтобетонного покрытия будет уложен на съезде на улицу Рождественская, с развязки на „Мередиане“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Из-за проведения работ может быть частично ограничено движение транспорта. Жителей города просят учитывать это и заранее продумывать маршрут, с учетом возможных ограничений.