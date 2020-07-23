Сегодня, 23 июля, в Челябинске на улице не сильно жарко — около 20-22 градусов тепла — и облачно. И это идеальная погода, чтобы продолжать работы на городских дорогах.
«В рамках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“ продолжаются работы на улично-дорожной сети Челябинска, в том числе с ограничением движения», — отметили в городской администрации.
Мэрия Челябинска также уведомляет жителей, на каких улицах сегодня пройдут работы:
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Улица Трактовая — уборка территории и вывоз мусора.
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Улица Третьего Интернационала — нанесение горизонтальной разметки.
Также в администрации добавили, что на некоторых участках возможно частичное ограничение движения:
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Улица Городская — нанесение разметки.
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Улица Машиностроителей — демонтаж/монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия.
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Улица Мира (от улицы Сталеваров до улицы Румянцева) — монтаж бортового камня и пандусов.
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Улица Труда — нанесение разметки.
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Улица Артиллерийская — нанесение горизонтальной разметки, устройство асфальтобетонного покрытия, монтаж бортового камня.
Водителей попросили быть внимательными и учитывать свое передвижение в зависимости от этих изменений.