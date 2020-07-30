На трассе М-5 досрочно достроили мост через реку Серазак

Сняты ограничения проезда на данном участке дороги.

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В Челябинской области на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» завершены работы по строительству моста через реку Серазак. Ремонт был завершен с опережением намеченного графика.

«В ходе работ мостовики отремонтировали опоры, пролетные строения, мостовое полотно и гидроизоляцию, укрепили конус насыпи на крайних опорах моста. Устройство покрытия ездового полотна и тротуара выполнили из упругой гранитно-литой композиции Asphalit. Для обеспечения „плавности“ проезда смонтировали современные деформационные швы», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

На данном участке также были установлены новые дорожные ограждения, дорожные знаки, нанесена разметка, смонтирована система водоотведения, исключающая попадание грязи с проезжей части в воду.

Ограничение движения, которое влекло возникновение заторов в часы особой загруженности участка, на данный момент снято.