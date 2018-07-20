/ Задыхающегося копейчанина спасли с помощью операции врачи онкоцентра

Подобное медицинское вмешательство не требует длительного восстановления.

Южноуральские врачи подарили жителю Копейска вторую жизнь, вернув способность дышать. Мужчина год страдал от приступов удушья. Даже в состоянии покоя ему не хватало воздуха. Этот недуг вместе с хронической гипоксией привел к сердечной недостаточности.

Врачи решили, что спасти копейчанина может только операция. Это подтвердил торакальный онкохирург Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. После обследования выяснилось, что рубцовая структура сузила просвет трахеи до 4 миллиметров и в любой момент доступ кислорода может быть перекрыт.

Мы провели целый комплекс мероприятий, чтобы дать возможность пациенту дышать. Сначала мы пытались разбужировать (раздвинуть с помощью специальных баллонов) стенки трахеи, но каркасность трахеи была нарушена, и после манипуляции стенки снова сужались — схлопывались до минимального размера. Тогда было решено провести стентирование трахеобронхиального отдела с помощью эндоскопического оборудования, что позволило расширить просвет и дать возможность пациенту дышать нормально. — сообщил заведующий эндоскопическим отделением ЧОКЦО и ЯМ Константин Кулаев.

Важно, что операция считается щадящей. После нее не нужен большой период реабилитации. Кроме того, у хирургов «набита рука», ведь такие операции давно отработаны в челябинской больнице и поставлены на поток.

Например, копейчанину требуется на восстановление всего два месяца.