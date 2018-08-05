/ Челябинские хирурги спасли жизнь ребенка после неудачной операции в Турции

Зарубежный врач на удалил часть аппендикса.

Читательница «Первого областного» обратилась в редакцию сайта с тревожной новостью. Мать 14-летнего сына Мария Гришина сообщила, что ее ребенок едва не погиб из-за ошибки турецкого врача. Во время отдыха в городе Сиде этим летом ее ребенку стало плохо. Выяснилось, что у мальчика аппендицит. Его экстренно прооперировал местный хирург, используя лапароскопию. На пятый день мальчика выписали из больницы без контрольного анализа крови и УЗИ, утверждает Мария. После чего ее сыну стало хуже. Вернувшись домой челябинка обратилась к местным специалистам.

22 июля после нашего возвращения в Россию у ребенка начался озноб. Его привезли в Горбольницу № 1 г. Челябинска, где 23 июля он был повторно прооперирован. Российские хирурги обнаружили, что часть аппендикса не была удалена при операции в Турции, в результате чего у ребенка развился абсцесс и перитонит. — рассказывает 1obl.ru Мария Гришина.

После повторной операции мальчика поместили в реанимацию, а спустя несколько дней в хирургическое отделение горбольницы Челябинска. Женщина сообщила о врачебной ошибке турецкому хирургу, который ее и допустил. Однако ответа ни от врача, ни от администрации госпиталя так и не получила.

Сейчас юному пациенту значительно лучше, но ему предстоит длительное лечение. Мама ребенка благодарит челябинских докторов Ивана Алексеевича Абушкина и Анну Владимировну Беляковову, а также весь медперсонал больницы за спасение ее сына.