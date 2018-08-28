/ О работе сельских врачей расскажут представители здравоохранения в прямом эфире сайта

Смотрите пресс-конференцию с представителями районных больниц.

На Южном Урале активно развивается программа «Земский доктор». Выпускникам медвузов и опытным врачам, решившимся на работу в глубинке, выплачивают миллион рублей. Однако даже большие деньги не всегда мотивируют на переезд в малые населенные пункты. Главный вопрос, стоящий перед специалистами: как организована медпомощь в селах, где может даже не быть больницы. Об этом и других особенностях сельской медицины расскажут представители Минздрава на конференции в пресс-центре медиахолдинга ОТВ.

Часто ли приходят за медпомощью в селе, соглашаются ли на диспансеризацию, вакцинацию и другие процедуры — об этом поведают начальник отдела первичной медико-санитарной помощи минздрава Челябинской области Александр Шамин, главврач Сосновской центральной районной больницы Владимир Самохвалов и главврач районной сельской больницы села Варна Евгений Слинкин. Последний присоединится к пресс-конференции по «Скайп». — рассказали сайту «Первый областной» организаторы пресс-конференции.

Все, кому интересны программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», смогут узнать о них подробнее сегодня, 28 августа. В 12:00 начнется пресс-конференция с приглашенными специалистами медсферы. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте «Онлайн ТВ». Присылайте свои вопросы в официальные группы 1obl.ru в соцсетях. Эксперты ответят на них в прямом эфире.