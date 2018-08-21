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К мальчику, которому сняли часть черепа, вернулись память и способность ходить

Ребенка ждут курсы реабилитации после тяжелой аварии.
сегодня в 10:47
  |  Общество

Вместо двора и друзей — больничная палата и медперсонал. Так провел почти все лето 11-летний Камиль Гарипов. Мальчик 30 июня попал под машину на пешеходном переходе, и потом долгое время находился в состоянии комы. Врачи говорили родителям, что шансов на восстановление почти нет. Но Камиль пришел в себя и даже вспомнил момент аварии.

Я помню, что еду от бабушки и там, где дорога большая, жду, пока кто-то остановится. Лимузин останавливается, я начинаю на велосипеде въезжать на дорогу, а лимузин газует и сбивает меня. Когда очнулся, увидел маму, сказал: «О, мама». А потом открыл глаза уже в больнице, и там были все родные. — рассказал сайту «Первый областной» Камиль.

С июня за жизнь 11-летнего мальчика боролись челябинские врачи. Прямо из автомобиля «скорой» его забрали в операционную. Пришлось убрать часть черепной кости. Зато мозг мальчика был спасен. Когда стало ясно, что ребенок восстанавливается, и опасность миновала, врачи провели второй этап операции — сделали пластику черепа с помощью той самой ранее удаленной косточки. Ее «законсервировали», зная, что кость понадобится.

Почти 3 недели ребенок провел в отделении реанимации в медикаментозной коме. Его удалось вывести из этого состояния с минимальными неврологическими дефицитами. Мы ожидали тяжелые нарушения поведенческие, думали, что ребенок может быть парализован сильно и надолго. Но спасибо нашим реаниматологам — они совершают чудеса. Ведь сделать операцию — это полдела, пациента еще нужно выходить. — проинформировал сайт «Первый областной» заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ ЧОДКБ Герман Сафронов.

Теперь Камилю предстоит несколько курсов реабилитации. Мальчик сам ест, дышит и говорит, но ходит пока с трудом. Школу, считает мама, оставлять не придется, но в первое время Камиль будет находиться на домашнем обучении. Сейчас родители ребенка готовы все делать своими силами и не принимают помощь от других, особенно водителя злосчастного лимузина.

Водитель лимузина связывался со мной, несколько раз звонил и предлагал помощь. Я на нее не соглашаюсь. Не знаю, чем в такой ситуации можно помочь. Я сказала просто: «Молитесь». В том состоянии, в каком был Камиль, оставалось только молиться. — поделилась с сайтом «Первый областной» мама мальчика Оксана Гарипова.

Женщина считает, что водитель лимузина должен ответить перед законом, и ждет судебного разбирательства.

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