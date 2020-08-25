Челябинец пожалел 1 000 рублей в месяц для родной матери

В уголовное дело вылилось нежелание мужчины платить алименты.

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В Челябинске 42-летний мужчина несколько раз привлекался к ответственности за неуплату алиментов своей нетрудоспособной матери. В результате дело вылилось в уголовное.

Известно, что суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать своей матери алименты в размере четверти минимального размера оплаты труда, то есть чуть более тысячи рублей. Однако решение суда челябинец проигнорировал и выплачивать ничего не стал.

«Уклонение от исполнения судебного решения привело к привлечению мужчины к административной ответственности по статье „Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства“. Суд назначил должнику 40 часов обязательных работ»,— рассказали в УФССП России по Челябинской области.

Но и это требование мужчина проигнорировал: выплатил в несколько приёмов чуть более четырёх тысяч рублей, а к исправительным работам так и не приступил. Тогда в апреле этого года было возбуждено уже уголовное дело по части 2 статьи 157 УК РФ.

«По ходатайству должника суд рассмотрел дело в особом порядке, признав мужчину виновным в совершении данного преступления. Должник приговорен к шести месяцам исправительных работ с отчислением 5 процентов в доход государства»,— добавили в пресс-службе приставов.

Отметим, что при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, а также наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка и удовлетворительную характеристику по месту его жительства.