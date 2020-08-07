Челябинка пожаловалась на задержку в выплате «путинских» пособий

Женщина заявила о долге в 74 000 рублей.

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На невыплату «путинских» пособий для детей от 3 до 7 лет пожаловалась жительница Челябинска. Женщина утверждает, что не может получить положенные по закону деньги с 17 июля.



Со своей жалобой к сайту «Первый областной» обратилась Юлия Гутарова. Женщина рассказала, что является многодетной мамой и не может получить пособие на детей от 3 до 7 лет с середины июля.

«Я позвонила в соцзащиту сказали, что вам одобрили и назначили выплату, это было 17 июля, сегодня уже 7 августа, так деньги на моих детей и не пришли. Общая сумма, которую они на сегодняшний день должны, — 74 000, звоним им каждый день, они нам сказали, что выплат нет»,— заявила Юлия Гутарова.

Однако женщине не стоит бить тревогу уверены в управлении социальной защиты Челябинской области. По словам представителя ведомства, задержка в выплате может возникнуть из-за сбора документов. Заявления рассматриваются в течение 20 дней, за это время направляется около 20 запросов, пояснили в минсоце.

«Заявки подаются, потом присходит подтверждение на межведомственные запросы. Как только все ответы придут, ей поступит подтверждение. Ей придёт ответ, если отказано, то с пояснение, если положительно, то деньги будут поступать на счёт»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

В случае задержки в выплатах представители минсоца просят направлять обращения на горячую линию ведомства.

Напомним, пособия для детей с 3 до 7 лет были введены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Они выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу Владимира Путина.