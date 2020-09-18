В Челябинской области учредили новые премии для врачей

Об этом распорядился Алексей Текслер.

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Южноуральские врачи, борющиеся с коронавирусной инфекцией, будут получать новую премию. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Алексей Текслер учредил новую премию за борьбу с коронавирусом. В 2020 году она будет вручаться медицинским работникам областных государственных и муниципальных медицинских организаций за лечение граждан, заболевших COVID-19, а также за значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Размер премии составляет 50 тысяч рублей, в этом году её получат 100 медиков. Как отмечают в правительстве, выбирать, кого награждать, будут в самих медицинских учреждениях. При этом необходимо будет учитывать достижения медицинского сотрудника в борьбе с COVID-19, время, которое он проработал в опасной зоне, а также количество пациентов, которым врач оказал помощь.