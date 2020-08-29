Путин: «Студенты и школьники 1 сентября пойдут в учебные заведения»

Однако санитарные меры президент призвал по возможности соблюдать неукоснительно.

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С 1 сентября и школьники, и студенты пойдут в учебные заведения. Однако для этого необходимо сделать всё, чтобы исполнять требования санитарных врачей и предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 29 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил в одном из интервью на телеканале «Россия-1», отвечая на вопрос о том, действительно ли 1 сентября учиться будут в школах и вузах.

«Да, решение принято как на региональном, так и на правительственном уровне. Ещё раз повторяю, что нужно сделать всё, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно»,— сказал президент.

При этом он отметил, что носить маску — а это одно из главных требований — довольно-таки непросто, особенно продолжительное время, но всё же по возможности это требование нужно соблюдать.

«Иногда это тяжело. Для преподавателей это непросто. И мы должны это понять. Если мы с вами сейчас бы в масках сидели и разговаривали, было бы легко? Нам стало бы не по себе. Нужно это иметь ввиду и в отношении преподавателей. Но там, где это можно, людей нужно призывать к соблюдению санитарных норм»,— добавил Владимир Путин.

Напомним, школьники и студенты Челябинской области начнут новый учебный год в очном формате. Однако многое из-за коронавируса пришлось изменить: звонки в школах будут звенеть для каждого класса индивидуально, а уроки будут начинаться с разницей в несколько минут, чтобы предотвратить столпотворение в холле.