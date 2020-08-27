Южноуральцы подали 123 000 заявлений на путинское пособие

Родители детей от 3 до 7 лет получили суммарно около 2 миллиардов рублей.

Послушать 00:00

123 000 семей Челябинской области отправили заявления на детские пособия, которые ввёл Владимир Путин. Родители малышей от 3 до 7 уже получили в сумме около 2 миллиардов рублей. Деньги семьи тратят на самые разные нужду, например на погашение ипотеки.



«Планирую потратить ее на первоначальный взнос по их ипотеке, потому что детки растут, развиваются. Получила сравнительно быстро, всего за месяц с копейками», — рассказала мама троих детей Полина Будикова.

Пособия выплачивают из федерального и областного бюджетов с 1 января 2020 года. За каждый месяц — 5 330 рублей. Помимо погашения ипотеки на эти деньги можно подготовить детей к школе или сделать ремонт.

«Оформление заняло примерно два дня, пока собрала документы в кучу, пока собралась сама. Сумма хорошая, очень помогла нам. Мы начнем заниматься ремонтом в квартире, так как дети маленькие и исписали нам стены очень сильно», — сказала мама пятерых детей Светлана Бокова.

Отметим, выплата предоставляется на каждого ребенка семьям, где доход на человека ниже одного прожиточного минимума. В этом году он составляет 10 336 рублей. Для оформления пособия, нужно лишь подать заявление. Сделать это можно через соцзащиту, МФЦ или сайт «Госуслуги».