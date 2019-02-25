/ Задержавшего грабителя школьника наградили в администрации Челябинска

Храбрый мальчик получил благодарность от мэрии и полиции.

Героический поступок совершил челябинский школьник две недели назад. Мальчик, находясь в Ленинском районе, увидел, как неизвестный грабит прохожую. Мужчина отобрал у женщины золотую цепочку и попытался скрыться, однако ученик школы № 32 Глеб Зевакин бросился за грабителем.

Школьник догнал предполагаемого грабителя во дворе и удерживал до приезда полиции. Руководство города Челябинска и УМВД города выражает Глебу Зевакину искреннюю благодарность. — доложила на расширенном аппаратном совещании у врио главы города начальник по взаимодействию со СМИ УМВД города Челябинска Светлана Калмыкова.

Школьнику вручили благодарность, представители полиции и лично Владимир Елистратов пожали храброму Глебу Зевакину руку и еще раз сказали «спасибо» за помощь. Кроме того, ученику школы №32 вручили в подарок футбольный мяч и большой чемодан.