/ Военнослужащий торговал платами с боевых машин в Челябинской области

Похитителя осудили и заставили возместить ущерб.

В Челябинской области сотрудники ФСБ раскрыли хищение деталей боевых машин. Военнослужащий из Чебаркуля не раз уносил в свой гараж электронные платы с техники из зенитно-ракетной системы, там отделял от них детали и после продавал. Детали содержали в составе драгоценные металлы — серебро, золото и платину. Военнослужащему удалось обогатиться, однако машины не смогли функционировать полноценно.

В общей сложности, за продажу «товара» он получил около 750 000 рублей, которые использовал для личных нужд. По итогам рассмотрения уголовного дела в судебных органах похититель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 346 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества» и приговорен путем частичного сложения наказаний к лишению свободы на срок 2 года с содержанием в исправительной колонии общего режима. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Также военнослужащему из Чебаркуля предстоит возместить материальный ущерб.

Отметим, что осужденный с февраля 2017 по август 2018 года обслуживал военную технику, именно поэтому мог подобраться к боевым машинам, входящим в состав зенитно-ракетной системы «Тор-М1».