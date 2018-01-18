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/ Молодой человек пострадал во время попытки купить iPhone с рук

Молодой человек пострадал во время попытки купить iPhone с рук

21-летний челябинец получил несколько ран от ножа и синяки.
сегодня в 16:13
  |  Происшествия

Молодой житель Челябинска стал жертвой неизвестных грабителей, когда пришел за неновым iPhone. В подъезде жилого дома, по пути к продавцу, на 21-летнего пострадавшего напали неизвестные. Ему нанесли несколько ударов ножом, а также удары по голове. Челябинец связывает покупку смартфона с рук и предшествовавшее тому нападение.

Ножевые были, но их не посчитали ножевыми, якобы отделался царапинами, нет серьезных порезов. Но на тот момент так не казалась. Все благодаря толстой куртке, на которой отчетливо видны 2 пореза. — рассказала сайту «Первый областной» подруга пострадавшего.

В полиции приняли заявление от пострадавшего, возбуждено уголовное дело.

По данному факту проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления и установление лиц, причастных к его совершению. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». — сообщили сайту «Первый областной» в полиции города.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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