/ Челябинцы назвали самые распространенные причины опозданий на работу

Пробки затрудняют попадание на работу мужчин, а сбор детей в школу — женщин.

Жители Челябинска в ходе проведенного опроса назвали наиболее частые причины собственной непунктуальности. Наиболее частыми помехами оказались пробки, проблемы с утренним тайм-менеджментом и общественным транспортом. Также социологи выявили зависимость причин от пола респондентов.



Самая распространенная причина опозданий на работу — сложная дорожная ситуация — пробки, заторы. Так ответили 6,9% опрошенных. Как правило, этот вариант ответа выбирают мужчины, специалисты с высшим образованием, предпочитающие для оценки собственного материального положения две крайние позиции-либо «достаточно состоятелен, чтобы хорошо жить», либо «живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание». Для 0,5% опрошенных причиной опоздания являются долгие сборы ребенка в детский сад или школу. И, как все уже догадались, 100% отметивших эту причину — женщины. — рассказала сайту «Первый областной» специалист челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.

Также исследователи выяснили, что чаще всего жители Ленинского района Челябинска задерживаются из-за плохо спланированного личного времени.