/ «Скрылась из примерочной». В Челябинске задержали лжепокупательницу, находящуюся в федеральном розыске

Женщину подозревают в краже в одном из ТРК.

Сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже. На пульт охраны отдела полиции «Ленинский» поступил сигнал из торгового отдела, расположенного на территории ТРК «Алмаз».

Продавец отдела сообщила, что несколькими минутами ранее неизвестная ей женщина вышла из примерочной и, не оплатив товар, скрылась в неизвестном направлении, тем самым совершив кражу. Девушка передала приметы подозреваемой. — сообщили сайту «Первый областной» в управлении вневедомственной охраны.

При осмотре ТРК сотрудники ведомства задержали схожую по приметам женщину. Ей оказалась жительница города Коркино. В ходе проверки выяснилось, что она находится в федеральном розыске за аналогичное преступление. Сейчас женщина передана сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.