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сегодня в 10:44
Копейская школьница могла уехать в другой город
Новая информация о поисках пропавшей в Копейске девушки.
/ Копейская школьница могла уехать в другой город

Копейская школьница могла уехать в другой город

Новая информация о поисках пропавшей в Копейске девушки.
сегодня в 10:44
  |  Общество

Сайту «Первый областной» стали известны новые подробности о поисках пропавшей накануне Кати Мавриной. Как сообщили в «Легион-СПАС» сейчас девушку ищут не только в Челябинской области, но и в соседних регионах. Напомним, ранее появилась информация, что родители не могут найти документы девушки, которые она всегда хранила у себя в комнате. Возможно, она забрала их с собой.

Вчерашний прочес перенесли по рекомендации полиции. Поиски сейчас не остановлены, они продолжаются, волонтеры и следствие работают. Общую массу не привлекаем, потому что справляемся своими силами. Кроме того, работаем с волонтерами из других областей, сейчас обследуем все соседние с Челябинской областью регионы, кроме Казахстана. — рассказали сайту «Первый областной» в «Легион-СПАС».

Напомним, Екатерина Маврина пропала 10 сентября. Последний раз ее видели возле школы № 6 в Копейске. Поисками девушки занимаются правоохранители и волонтеры.

Особые приметы: рост около 155 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза и длинные светло-русые волосы. Девушка была одета в черную кожаную куртку, спортивные штаны серого цвета, серую или розовую кофту и черные кроссовки с белой подошвой. С собой у нее был портфель нежно-зеленого цвета.

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