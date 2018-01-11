/ Сотрудника МЧС арестовали за выдачу разрешений на маломерные суда в обмен на взятку

Против мужчины возбудили уголовное дело.

Сотрудник МЧС, работавший в Миассе, оказался под пристальным наблюдением правоохранителей. Его заподозрили в получении взятки и служебном подлоге. Предположительно, являясь должностным лицом, мужчина выдавал документы на управление маломерным судном, при этом наличие прав на управление им не проверял. За это получал взятку от владельцев судна. Это стало снованием для задержания 53-летнего сотрудника МЧС.

По материалам сотрудников полиции Следственным отделом по городу Миассу СУ СК Российской Федерации по Челябинской области возбуждены уголовные дела по статье «Получение взятки», «Служебный подлог» УК РФ. Задержанный в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы, если его вина будет доказана.

