/ Ашинские спасатели награждены арсеналом техники для спасения людей

Гарнизон стал лучшим подразделением среди отрядов Челябинской области.

Сотрудники МЧС из Аши получили новые автомобили и технику. Ашинский пожарно-спасательный гарнизон по итогам 2017 года стал лучшим подразделением среди отрядов Челябинской области. Было принято решение о пополнении автопарка. На боевое дежурство заступила автоцистерна АЦ 5,5–70 на базе автомобиля «Урал».

Еще одно новшество в техническом оснащении гарнизона — беспилотный летательный аппарат «Фантом — 3», который предназначен для мониторинга лесных и техногенных пожаров, для поиска заблудившихся в лесу и в горах, а также для разведки в период половодья. Но мониторинг и разведка обстановки — лишь часть задач по спасению людей. Например, если человек потерялся. Для его транспортировки у ашинских пожарных и спасателей теперь есть еще один вид транспорта — снегоболотоход «РМ 500–2». Он не только позволит быстро преодолеть пересеченную местность, но и поможет в других затруднительных ситуациях. Для этого снегоболотоход оснащен лебедкой. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что спасатели прошли обучение и аттестацию, поэтому могут уверено использовать технику в реальных условиях.

