/ Чиновник управления лесами в Челябинской области признался в получении взятки

Начальник отдела стал фигурантом уголовного дела.

22 и 29 июня прошлого года, по информации следствия, подозреваемый получил взятки в сумме 5 и 30 тысяч рублей. Заинтересованные лица передали деньги за то, что чиновник «помог» им оформить права на земельные участки. Мужчина уже признался в совершении преступлений.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Главного управления лесами Челябинской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). — уточнили сайту «Первый областной» в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Известно, что выявить нарушение закона удалось сотрудникам ГУ МВД по региону. Есть вероятность, что подозреваемый может быть причастен и к другим преступлениям.

Сотрудники полиции просят граждан, пострадавших от действий данного должностного лица, сообщить информацию в ГУ МВД России по Челябинской области по телефонам: 8 (351) 268-83-00 или 268-89-11. — добавили в полиции.

