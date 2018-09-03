/ Задержан обвиняемый в домогательствах к 5-летней девочке

Следователи возбудили уголовное дело.

Жителя Магнитогорска задержали по подозрению в надругательстве над 5-летней падчерицей. Поводом к разбирательствам стала переписка в социальных сетях. На прошлой неделе следователи провели проверку, по итогам которой приняли решение о возбуждении дела.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В настоящее время подозреваемый задержан. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Подозреваемого отправили под стражу на 2 месяца.

Ранее сайт «Первый областной» рассказывал об обвинениях в отношении отчима 5-летней девочки. Тревогу забил отец ребенка. Как стало известно о надругательстве над 5-летней малышкой, читайте здесь.