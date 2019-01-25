/ Зачитать рэп о любимом городе приглашают южноуральцев

Конкурс «Безграничный рэп» покажет, как хороши города в России.

Рэперов Челябинской области приглашают поучаствовать в конкурсе на лучший трек о населенном пункте России. Конкурс организовывает Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Для того чтобы принять участие, нужно записать и отправить видеоролик с выступлением в жанре рэп, а также заполненную анкету на почту degtyarev@duma.gov.ru или разместить в Instagram с хэштегом #безграничныйрэп.

Конкурс направлен на то, чтобы показать, как велика наша страна, рассказать о достоинствах города, который выберут для презентации конкурсанты. О недостатках, кстати, молчать необязательно!

В песне допустимо провокационное сравнение одного города с другим, а также упоминание объективных недостатков территорий, о которых идет речь. — отмечают на сайте Правительства Челябинской области.

Участие в конкурсе могут принять молодые люди от 14 до 30 лет. Итоги будут подведены в мае 2019 года. С положением о конкурсе «Безграничный рэп» можно ознакомиться здесь.