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/ Шесть челябинских предпринимателей стали финалистами престижного бизнес-конкурса

Шесть челябинских предпринимателей стали финалистами престижного бизнес-конкурса

Для этого бизнесменам пришлось обойти почти 25 тысяч конкурсантов со всей страны.
сегодня в 13:14
  |  Общество

Шесть предпринимателей из Челябинской области стали финалистами Национальной премии «Немалый бизнес». Для этого они обошли более чем 50 участников региона. Всего на конкурс было подано около 25 тысяч заявок, однако удача улыбнулась только 100 конкурсантам со всей страны.

Они подавали заявку на сайт «Немалый бизнес», вносили сведения о своих предприятиях, рассказывали о проектах. Все этапы проходили через сайт, а потом их отбирала конкурсная комиссия в Москве. Они оценивали успешность, обороты предприятия, финансовый и численный рост и другие показатели. —  рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» Ксения Александрова.

Одна из финалисток в номинации «Стремительный рост» Анастасия Стародубцева  рассказала «Первому областному», как проходил отбор в финал конкурса. Так, компания предпринимателя должна была показать стремительный рост за последние два года.

У нас группа компаний, поэтому приходилось собирать информацию по всем компаниям. Рассказывали, показывали ролики о себе. На уровне Москвы уже были жюри, которые отбирали участников, набравших наибольшее количество баллов. Трудности пока только в голосовании, потому что надо рассказать друзьям, знакомым, коллегам о том, что проводится голосование. Сейчас речь уже идет не о нашей компании, не обо мне, как о руководителе в частности, а речь о том, что мы представляем наш город, наш регион. Очень важно, чтобы кто-то из нашего города прошел в финал. — рассказала Анастасия Стародубцева.

Национальная премия «Немалый бизнес» — открытый конкурс для предпринимателей малого и среднего бизнеса в возрасте до 40 лет. Его участники меняют страну в лучшую сторону и транслируют ценности предпринимательства. Информационную поддержку конкурсу оказывал фонд «Территория бизнеса», специалисты которого отметили, что готовы помогать не только его финалистам, но и всем, кто желает начать собственный бизнес.

Если им требуется какая-то поддержка на развитие, то мы готовы принять их у себя в «Территории бизнеса», как и любого предпринимателя области, проанализировать их бизнес, предложить обучение. Может, они подходят под программу микрофинансирования, и мы поможем им взять микрозайм, либо модернизировать производство. То есть весь спектр господдержки, который они смогут получить, мы готовы им предоставить. — добавила Ксения Александрова.

Отметим, голосование за участников завершится 27 января. По его итогам будут определены 6 победителей, которые получат ценные призы от организаторов и партнеров премии. Церемония награждения пройдет 6 февраля в Москве. Проголосовать за участников из Челябинской области можно, перейдя по активным ссылкам ниже:

Добавим, ранее поддержка предпринимательства стала одной из приоритетных задач, которую губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил перед региональным правительством.

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