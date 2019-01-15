/ В Екатеринбурге стартует полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»

Региональный этап пройдет с 18 по 21 января.

Торжественная церемония открытия состоится 19 января в 10:00. В ней примут участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», руководитель Конкурса Алексей Комиссаров. Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 19 и 20 января, результаты станут известны 21 января. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.

- рассказали сайту «Первый областной» в правительстве региона.