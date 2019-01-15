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/ В Екатеринбурге стартует полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»

В Екатеринбурге стартует полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»

Региональный этап пройдет с 18 по 21 января.
сегодня в 09:00
  |  Общество
Полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по УРФО пройдет с 18 по 21 января в Екатеринбурге. На соревнования приглашены 315 человек из разных регионов России. Челябинскую область представит 68 южноуральцев.

Торжественная церемония открытия состоится 19 января в 10:00. В ней примут участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», руководитель Конкурса Алексей Комиссаров. Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 19 и 20 января, результаты станут известны 21 января. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов. - рассказали сайту «Первый областной» в правительстве региона.
Отметим, на старте конкурса поступило более 21 тысячи заявок. Всего на конкурс зарегистрировались свыше 227 тысяч.

Добавим, «Лидеры России» - открытый конкурс для руководителей. Финал конкурса пройдет в марте этого года. 300 самых перспективных участников со всей страны пройдут курс нетворкинга и встретятся с экспертами.

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