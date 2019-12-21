Зачистка остановок: Наталья Котова провела заседание оперштаба

Городская администрация следит за состоянием Челябинска в непогоду.

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Глава города в эту субботу собрала заседание оперативного штаба по состоянию улично-дорожной сети Челябинска в период снегопадов, в котором приняли участие главы районов, руководители дорожных и коммунальных служб, и управляющих компаний.

«Активизировать уборку межквартальных проездов, остановок и пешеходных переходов», — распорядилась Котова.

На данный момент в городе работает 213 единиц техники. За двое суток в Челябинске выпало свыше 15 см осадков, что составило две декадные нормы.