Традиционное заседание правительства Челябинской области состоится 31 января

Все желающие смогут присоединиться к онлайн-трансляции.

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Заседание правительства Челябинской области пройдет завтра, 31 января. В повестке 38 пунктов. Министр социальных отношений Ирина Буторина предложит к рассмотрению несколько вопросов о предоставлении субсидий некоммерческим организациям для поддержки ветеранов, о возмещении затрат, а также о финансовом обеспечении затрат на осуществление деятельности по реализации социально значимых программ.

Также свои доклады зачитают министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий и многие другие.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть 31 января в 10:00 на сайте 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного».