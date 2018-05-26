/ Напавший на картину в Третьяковке мужчина объяснил свой поступок

Мужчина был нетрезв.

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Мужчина, повредивший в Третьяковке картину «Иван Грозный убивает своего сына» Ильи Репина, рассказал о своем поступке. Видео с дачи показаний опубликовано МВД России. По словам вандала, он решился на погром после выпитой водки.

Приехал посмотреть на нее, в 8 вечера зашел. Уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло. Тяжесть своего поступка осознаю. — рассказал вандал.

Напомним, сегодня стало известно о повреждении картины «Иван Грозный убивает своего сына». Мужчина пришел в Третьяковскую галерею перед закрытием, вооружился металлическим ограждением и разбил защитное стекло. В результате чего холст оказался поврежден в трех местах. В Третьяковке уже провели необходимые работы и удалили осколки. Сейчас полотно убрано с экспозиции и находится в реставрационной мастерской.