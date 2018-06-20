/ Челябинские фотографы стилизуют город под живопись

Сообщество «Хороший Челябинск» объединяет ценителей прекрасного.

Сообщество «Хороший Челябинск» набирает популярность в сети. Жители и гости города удивляются работам фотохудожника. Мужчина находит необычные ракурсы, стилизует снимки под живопись или графику и делится ими в социальных сетях. Валерий Посельский рассказывает, что пользуется в своей работе фотокамерой, она всегда с ним. Не пренебрегает фотограф и постобработкой.

Меня часто спрашивают: «Ты где такой Челябинск нашел?». Надо только по сторонам смотреть. Обработка для меня всегда существовала, я работаю дизайнером. Работаю с Photoshop начиная со второй версии, поэтому опыт у меня большой. — рассказал сайту «Первый областной» фотограф-любитель Валерий Посельский.

Затея мужчины заставляет горожан чаще смотреть по сторонам и развивать наблюдательность. Каждый новый снимок — это отдельная история. Автор сопровождает свои фотографии короткими историями. Обработка позволяет подчеркнуть особенности зданий или, наоборот, убрать лишнее. Насладиться видами города можно здесь. (<