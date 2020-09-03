«Забывать о ней нельзя»: память жертв трагедии Беслана почтили челябинцы

Возложение цветов состоялось в День солидарности в борьбе с терроризмом.

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Челябинцы возложили цветы к мемориалу «Доблестным сынам Отечества». Так жители города вспомнили жертв трагедии в Беслане, где 16 лет назад террористы захватили здание школы.

Мероприятие прошло в четверг, 3 сентября. Ежегодно в этот день по всей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Память погибших почтили минутой молчания.

«Нет слов, способных передать всю ту боль, которую мы испытываем, вспоминая эти трагические события. Покушение на жизнь и здоровье человека — самое страшное преступление, нарушающее основное право каждого человека. Произошедшие события — это невообразимая трагедия, и забывать о ней нельзя», — подчеркнула уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Напомним, памятную дату установили через год после трагедии в Северной Осетии. Там, в 2004 году, группа боевиков захватила школу города Беслан в разгар праздничной линейки. В заложники взяли детей и взрослых, 314 человек погибли.