Вместо торжественных линеек траурные: события в Беслане навсегда останутся в памяти миллионов людей

Со дня страшного теракта, унёсшего жизни более 300 человек, прошло ровно 16 лет.

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1 сентября — праздничный день для всего юного населения земного шара. Повсюду проходят торжественные линейки, дети дарят учителям красивые букеты, знакомятся со своими одноклассниками и миром знаний. Но есть и такие события, которые многие вспоминают со слезами на глазах до сих пор. Среди них — террористический акт в Беслане, Северной Осетии, произошедший утром 1 сентября 2004 года.

Ученики, их родители и учителя школы № 1 прибыли утром в учебное учреждение на торжественную линейку с улыбками на лицах. Белые банты, праздничные наряды, море цветов. И всё это в один ужасный миг прервали ворвавшиеся с криками и автоматами мужчины. Сначала растерянные родители подумали, что это какие-то учения, но вскоре поняли, что ошиблись: и детей, и взрослых согнали в заминированное здание школы и удерживали там три дня. Без воды, еды, элементарной возможности сходить в туалет, с бомбами над головами и под дулами автоматов.

Террористы установили бомбы так, что устранить одного из захватчиков, не взорвав всю школу, не было возможности. Державшие их троссы тоже были определённой длины. Чтобы исключить какие-то попытки ликвидирования «своих», террористы заставили нескольких заложников выбить в школе окна и построить баррикады. И всё это для того, чтобы российские войска вывели из Чечни.

На третий день в здании школы прозвучал взрыв, произошёл пожар, в результате чего здание частично обрушилось. Сотрудники Федеральной службы безопасности предприняли штурм, в ходе которого почти всех террористов расстреляли, а большинство заложников освободили. Однако и погибло немало. Жертвами теракта стали 314 человек, 186 из которых — дети. Погибли и более 15 спасателей.

6 и 7 сентября в России был объявлен траур. А в Северной Осетии долгое время проходили митинги с требованиями назвать и привлечь к ответственности виновников теракта. Занятия в бесланских школах начались лишь 15 сентября, однако родители боялись отпускать детей в школы, и в классах было всего по несколько человек. И вот уже 16 лет 1 сентября в Северной Осетии проходят траурные мероприятия в память о жертвах.