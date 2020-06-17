ЧМК продолжает благоустраивать сквер на шоссе Металлургов

На территории уложат плитку, посадят газон, установят лавочки и фонари.

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Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») продолжил благоустройство зеленой зоны вдоль шоссе Металлургов. В этом году будет облагорожена территория от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров. В прошлом году ЧМК благоустроил площадку на пересечении шоссе с улицей Дегтярева.

Работы начались 15 июня. Сегодня на выбранном участке планируют территорию и вынимают грунт под трассу освещения. В сквере планируется уложить дорожки и бордюры из двухцветной плитки. Здесь посадят газон и облагородят деревья, установят лавочки, урны и фигурные фонари, построят альпийскую горку.

«Этим летом по просьбам жителей района мы решили продолжить работу по благоустройству шоссе Металлургов, отремонтируем еще одну его часть протяженностью 250 метров. Работы планируем завершить в июле ко Дню металлурга»,

— сообщил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.