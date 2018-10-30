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/ В правительстве разгорелись споры из-за штрафов за среднее превышение скорости

В правительстве разгорелись споры из-за штрафов за среднее превышение скорости

Кабинет министров уверен в правомерности фиксирующих камер.
сегодня в 20:00
  |  Общество

В правительстве России раскритиковали законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщают «Известия». В кабинете министров уверены, что использование фиксирующих камер обоснованно, а наказание за превышение скорости законно.

Разработчики законопроекта, в свою очередь, основываются на том, что в ПДД нет понятия «средняя скорость», поэтому и штрафовать за ее превышение нельзя.

Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо. Нужно фиксировать нарушение в конкретном месте и в конкретное время, то есть мгновенную, а не расчетную скорость, чтобы наказать водителя за превышение. — объяснили авторы инициативы.

Однако кабинет министров раскритиковал инициативу депутатов, и напомнили, что нарушать нельзя как в отдельный момент времени, так и на протяжении всего движения.

Доказательствами могут служить «любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо… устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица». Данные, полученные с применением сертифицированных технических средств, признаются доказательствами по делу. — цитируют «Известия» отзыв правительства на документ.

Отметим, что отказаться от практики штрафов за превышение средней скорости предложили депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и председателем комитета по труду Ярославом Ниловым. Оба парламентария представляют фракцию ЛДПР.

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