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/ Судебные приставы России назвали самые распространенные долги

Судебные приставы России назвали самые распространенные долги

Сумма всех исполнительных производств за 9 месяцев — 9 триллионов рублей.
сегодня в 21:00
  |  Общество
Большее количество исполнительных производств в России приходится на постановления ГАИ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Наибольшая сумма зафиксирована по взысканию кредитов — более 2 триллионов рублей, а наибольшее количество исполнительных производств приходится на постановления Госавтоинспекции — более 15 миллионов. — цитируют «Известия» Дмитрия Аристова.

Глава Федеральной службы судебных приставов подчеркнул, что всего на исполнении за девять месяцев 2018 года находилось более 70 миллионов производств на 9 триллионов рублей. При этом он отметил, что сократилось количество документов, которые поступают от ГАИ в Федеральную службу судебных приставов. Руководитель ведомства связал этот факт с тем, что люди стали использовать 50-процентную скидку на оплату штрафов.

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