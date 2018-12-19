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/ Новые скамьи и кулер с водой: челябинскую штрафстоянку улучшат к концу года

Новые скамьи и кулер с водой: челябинскую штрафстоянку улучшат к концу года

Ее руководство пошло на встречу рекомендациям Общественной палаты региона.
сегодня в 10:36
  |  Общество

Жалобы граждан на неудобства и состояние спецстоянки для эвакуированного транспорта будут удовлетворены. Ее руководство пошло на встречу рекомендациям Общественной палаты региона. Об этом стало известно на заседании круглого стола, посвященного проблемам эвакуации ТС и организации парковочного места, в обсуждении которого приняли участие представители Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, УФАС, Роспотребнадзора, ЗСО, ГИБДД и прокуратуры.

Несмотря на обширность и обилие нюансов заявленной темы, акцент этой встречи был сделан на поступающих от челябинцев жалобах на штрафстоянку по адресу ул. Энтузиастов, 3/2. Как отметил первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, который и проводил заседание, горожане остались недовольны очередями, недостатком информации и отсутствием доступа к санузлу.

На стоянку выехала проверка. Вместе с представителями Общественной палаты в состав проверяющих вошли представители ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», а также представители Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Необходимо решить ряд проблем. В частности, разместить на объекте график работы, четкий и понятный алгоритм действий для людей, попавших в эту ситуацию, чтобы они понимали, в какие кабинеты и в какой очередности нужно обращаться, телефоны тех ведомств, куда они могут пожаловаться в случае необходимости, нормативные акты и другую важную информацию; установить дополнительные скамьи, чтобы места хватило всем; решить вопрос с доступом к санузлу. Люди, которые сюда приходят за своими авто, в первую очередь, граждане, а потом уже нарушители ПДД. — прокомментировал визит Николай Дейнеко.

После проведенной проверки, директор ООО «Лидер Плюс» заверил: до конца декабря состояние штрафстоянки изменится. Для удобства посетителей будет установлен информационный стенд, появятся указатели до санузла, новые скамьи и кулер с водой.

Следующим вопросом в рамках круглого стола стало отсутствие возможности быстро дозвониться до дежурной части, чтобы уточнить, где находится эвакуированное ТС.

Операторы не всегда справляются с потоком звонков. Оперативно получить нужную информацию можно позвонив по номеру 02. — прокомментировал Евгений Резаев, заместитель начальника отдела ОДПС и исполнения административного законодательства УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

В конце встречи Николай Дайнеко отметил, что члены ОП еще раз посетят штрафстоянку с проверкой, чтобы проследить изменения.

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