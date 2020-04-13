Заболевших пневмонией южноуральцев будут считать потенциально зараженными коронавирусом

Для них будет разработан алгоритм маршрутизации в медучреждения.

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В Челябинской области всех заболевших пневмонией будут рассматривать как потенциально больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер во время ежедневного брифинга о ситуации с коронавирусом.

«Сегодня будет подписан приказ, и мы начнем маршрутизацию таких больных. Все пациенты с пневмонией будут распределяться таким образом: если они относятся к группам риска, то их будут направлять в больницы, где проходят лечение зараженные коронавирусной инфекцией, если не относятся к группам риска, то с соответствующими мерами предосторожности их будут дообследовать», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что всем пациентам с пневмонией будут проводить компьютерную томографию и все необходимые анализы. В Челябинской области будут полностью руководствоваться подходом, который на данный момент практикуется в Москве.