Дополнительные выплаты медики в Челябинской области начнут получать уже за март

Часть надбавок будет выплачиваться с апреля.

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В Челябинской области медицинские работники получат дополнительные выплаты к заработной плате. Первые надбавки они должны получить уже в ближайшее время. О том, какие выплаты когда будут производиться, рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Выплаты, на которые было направлено 128 миллионов рублей — будут производиться с марта, с момента, когда был зафиксирован первый заболевший новым коронавирусом в Челябинской области. На выплаты в 80, 50 и 30 тысяч работникам стационара, о которых говорил президент, будут производиться начиная с апреля», — подчеркнула первый вице-губернатор.

Ирина Гехт отметила, что не все медики получат одинаковые суммы надбавок в апреле.

«Тем, кто работает в стационаре будет насчитываться доплата за количество отработанных смен. Пропорционально этим объемам будет насчитываться выплата. Она не будет одинаковой у всех, потому что кто-то отработал в стационаре десять смен, а кто-то одну», — объясняет первый заместитель губернатора.

Кроме того, по ее словам, за счет средств областного бюджета доплаты будут производиться и тем, кто не попадает под выплаты из федерального бюджета.

«В частности за счет областных денег будут выплаты врачам неотложной помощи, чего нет в федеральных деньгах. Это лаборанты, биологи, эндоскописты. Весь тот персонал, который работает на COVID-19, но не включен в федеральные выплаты. Эти средства мы планируем довести до конца недели, но это будет плюсом к той заработной плате, которую медики получат в марте. Все выплаты, которые получат медики с апреля, это тоже будет плюсом к заработной плате», — подчеркнула Ирина Гехт.

Также первый вице-губернатор сообщила, что все жалобы по поводу снижения заработных плат у медицинских работников, чья деятельность не связана с работой с новой коронавирусной инфекцией, будут отдельно рассматриваться. По словам Ирины Гехт, ни в одной поликлинике региона не должно произойти снижение заработных плат.