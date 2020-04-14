До пятидесяти возросло число заболевших коронавирусом в Челябинской области

На госпитализации остаются 37 человек.

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Количество заболевших коронавирусом на Южном Урале достигло цифры в 50 человек. Согласно свежим данным оперативного штаба именно столько жителей региона заразились инфекцией. Из них 5 человек — новые случаи. Помимо этого ещё у двух человек статус заболевания условно подтверждён.



«На утро 14 апреля в регионе подтверждены 50 случаев заболевания COVID-19, +пять новых подтверждений ко вчерашнему дню. 13 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. На госпитализации остается 37 человек: Челябинск — 13, Кизильский район — 6, Магнитогорск — 7, Бреды — 4, Верхнеуральск — 2, Миасс- 1, Аша — 1, Сосновский район — 1, Снежинск — 2», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава России по Челябинской области.

Сейчас все заболевшие находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах и получают все необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора и фиксируются по обращениям на «горячую линию».

Ещё 4 человека находятся в пункте временного размещения для здоровых граждан в санатории-профилактории «Изумруд». Они находятся под постоянным наблюдением врачей. У них не обнаружено признаков заболевания.