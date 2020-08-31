Заболевших ОРВИ школьников будут пересчитывать в Челябинской области

Заполнять соответствующую форму будет необходимо уже с первого школьного дня.

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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов подписал приказ, согласно которому во всех школах региона будет проводиться мониторинг по заболеваемости ОРВИ. И начнут практику уже со 2 сентября этого года.

«Утвердить форму веб-мониторинга по случаям заболевания ОРВИ среди обучающихся образовательных организаций. Руководителям медицинских организаций, в отношении которых Минздрав Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя обеспечить, начиная со 2 сентября 2020 года, заполнение формы веб-мониторинга по случаям заболевания ОРВИ в медицинской информационной системе „БРАС“ в ежедневном режиме до 11:00 дня, следующего за отчётным»,— говорится в приказе.

В форме, которую предстоит заполнять ответственным лицам, необходимо будет указывать общее число детей, которые очно посещают школу, и число детей с выявленными признаками ОРВИ. Также необходимо будет указывать нарастающий итог.

Контролировать заполнение формы будет первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Напомним, школьники Челябинской области с 1 сентября будут учиться в школах очно. Однако в региональном министерстве образования сообщили, что начинать уроки будут не одновременно, как раньше, а с разницей во времени. Это же касается и перемен. Кроме того, при большой наполняемости классов может быть допущено сочетание очного и дистанционного обучения. А при соответствующих погодных условиях учебные занятия перенесут на свежий воздух.