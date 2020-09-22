Идем на опережение? На 14% превышен эпидпорог по ОРВИ в Челябинской области

Тем не менее, ситуация не переходит в эпидемическую.

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Первый месяц осени практически ежегодно приносит за собой всплеск простудных заболеваний. Школьники и студенты возвращаются за парты, погода портится, дети в тесном контакте разносят ОРВИ и другие инфекции в коллективах. Зачастую именно они в сентябре болеют чаще всего.

Так, к началу недели из-за ОРВИ на дистанционное обучение перешли 469 школьных классов в Челябинской области. Тем не менее, специалисты уверяют, что ситуация в регионе неэпидемическая, панику поднимать не стоит. Несмотря на то, что эпидпорог превышен, ситуация не выходит за рамки.

«Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в нашей области оценивается как неэпидемическая, хотя за последнюю неделю мы превысили эпидпорог на 14 процентов. Но это обычная ситуация, как раз, на третьей неделе сентября проявляется в виде заболеваемости повышенной школьников, дошкольников из организованных групп и среди учащихся в средних и высших учебных заведениях», — рассказала заместитель главы регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

В условиях распространения коронавирусной инфекции в этом году к заболеваемости в организованных коллективах относятся особенно серьезно.

«Поэтому в этом году мы очень тщательно отслеживаем заболеваемость, которая возникает в организованных коллективах, и вы видите, что это выливается в такое количество классов, которые у нас ушли на дистанционное обучение по гриппу и ОРВИ», — добавила заместитель главного санитарного врача области.

Зафиксирован небольшой подъем заболеваемости и среди взрослого населения. Тем не менее, специалисты утверждают, через неделю — другую ситуация стабилизируется. На сегодня южноуральцы чаще всего переносят риновирусные инфекции и парагрипп. Ни одного случая гриппа в Челябинске пока зарегистрировано не было.

«Ни одного случая гриппа у нас лабораторно не выявлено, хотя мы проводим обследования и больных, и подозрительных больных среди детей и взрослых. В сравнении с прошлым годом, мы идем на одну неделю раньше. Т.е. мы идем параллельно, но уровень заболеваемости у нас поднялся на одну неделю раньше», — подытожила Светлана Лучинина.

По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора, в прошлом году осенний пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области пришелся на последние числа сентября — начало октября. Специалисты советуют поберечься в межсезонье, не пренебрегать мерами профилактики и укреплять иммунитет.