Стипендии администрации получили талантливые челябинские школьники

Сертификаты вручила мэр города Наталья Котова.

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1 сентября, в День знаний, одарённые школьники Челябинска в рамках традиционного ежегодного мероприятия получили стипендии администрации города. Сертификаты талантливым ребятам вручала мэр города Наталья Котова.

Ежегодно 100 одарённых челябинских школьников в возрасте от 11 до 18 лет, достигшие особых достижений в области спорта, культуры и образования, приезжают на торжественный приём в администрацию города, где их награждают стипендиями. Однако в этом году из-за пандемии массовое мероприятие проводить не стали, но и без сертификатов детей не оставили: Наталья Котова презентовала стипендии прямо в образовательных организациях.

«В День знаний я хочу поздравить всех стипендиатов с отличными результатами их работы в прошедшем учебном году. Дорогие ребята! Ваши сегодняшние победы обязательно лягут в основу ваших будущих достижений. Целеустремленность, труд, упорство, желание добраться до истины — это те качества, которые уже присущи вам, и которые помогут вам добиться поставленных целей в вашей взрослой жизни»,— сказала Наталья Котова.

Также мэр пожелала ребятам найти своё призвание и реализовать свои таланты во благо родного города.