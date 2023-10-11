Заболевшие гепатитом после обеда в челябинском кафе получили по 109 тысяч рублей компенсации

Владелица «Дархана» выплатила почти 4,6 миллиона рублей

Жители Челябинска, заболевшие гепатитом А после обеда в кафе «Дархан», получили в среднем по 109 тысяч рублей компенсации расходов на лечение и морального вреда. Решение Тракторозаводского суда по групповому иску в защиту прав 42 пострадавших вступило в законную силу, сообщили 11 октября в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с владелицы кафе взыскали почти 4,6 миллиона рублей. По решению суда ей пришлось оплатить лечение заболевших посетителей, приобретение ими лекарств, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, женщине был выписан крупный штраф за отказ от добровольной компенсации пострадавшим.

Напомним, в январе 2023 года в больницу с гепатитом А попали более 40 человек, пообедавших в кафе «Дархан» в ноябре — декабре 2022 года. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Роспотребнадзор провел внеплановую проверку и выявил ряд нарушений, в результате кафе закрылось на два месяца.

Кроме того, Роспотребнадзор обратился в суд с групповым иском в защиту 42 пострадавших. В августе Тракторозаводский суд вынес приговор, который вступил в силу в сентябре.