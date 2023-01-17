В инфекционное отделение челябинской Городской клинической больницы №8 госпитализировали около 50 человек. Они заразились гепатитом А после того, как поели в некоторых заведениях общественного питания в начале января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.
«Организованы противоэпидемические мероприятия в домашних очагах заразившихся, в том числе осуществляется медицинское наблюдение за 92 контактными», — рассказали в пресс-службе Минздрава.
Все госпитализированные стабильны, им оказывают медпомощь. Также организовали заключительную дезинфекцию на предприятиях общественного питания на площади 450 кв. м.
10 января сообщалось о девяти заразившихся гепатитом А. Тогда Следственный комитет начал проверку.
Роспотребнадзор рекомендовал вакцинировать от гепатита А сотрудников общепита в регионе. Ведомство усилило контроль за распространением заболевания.