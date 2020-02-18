Заболеваемость ОРВИ и гриппом падает в Челябинской области

Случаев коронавируса не выявлено.

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В Челябинской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. За предыдущую неделю к врачам обратились 39886 человек. Показатель снизился на 11 процентов.

Вдвое реже стали болеть школьники и подростки. Ранее по этой возрастной категории был резкий рост. При этом эпидпорог на Южном Урале всё ещё остаётся превышенным — на 25,5 процента.

Под наблюдением в связи с коронавирусом находились 545 человек, которые вернулись из КНР. Это мера предосторожности — все они здоровы.

«По состоянию на 17.02.2020 г. снято с наблюдения — 195 человек, в том числе 60 граждан КНР. Остаётся под наблюдением 350 человек, в том числе 159 граждан КНР»,— сообщают в Роспотребнадзоре Челябинской области.

Ведомство приводит данные по карантину на 17 февраля. Школы закрыты в 20 городах и районах. Также не работают 15 отдельных образовательных организаций и 258 классов в 55 школах. Занятия не проводятся в 43 колледжах и 3 группах одного детского сада.

Сегодня состоится заседание областного штаба по ОРВИ и гриппу. Там решат, стоит ли снять карантин или лучше вновь продлить его.