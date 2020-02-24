В противотуберкулезном диспансере Челябинска находится 37 граждан КНР

Пациенты проходят ежедневный осмотр специалистов.

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Граждане Китая, помещенные на карантин в областной противотуберкулезный диспансер, не имеют признаков инфекционных болезней. Случаев выявления коронавирусной инфекции на территории Челябинской области не обнаружено.

«На данный момент ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе оценивается как эпидемическая, но идет на спад», — сообщают в региональном Минздраве.

Напомним, что на днях в челябинском Центре гигиены и эпидемиологии были получены тест-системы для установления нового вируса. Теперь процесс от забора пробы до постановки диагноза занимает не более 5 часов.

Также отметим, что горячая линия Министерства здравоохранения продолжает свою работу в круглосуточном режиме, интересующий вопрос можно задать по телефону: 8 (351) 240-15-16.