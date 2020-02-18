Карантин в Челябинске продлён

Решение принял городской штаб по ОРВИ и гриппу.

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В Челябинске принято решение продлить карантин по гриппу. Пока он будет действовать до 24 февраля включительно. А 25-го школьники возобновят учёбу. В тот же день вновь откроются учреждения допобразования.

Темп прироста заразившихся в городе стал снижаться, однако эпидемический порог всё ещё превышен. Болеет много взрослых.

Продлить карантинные меры некоторым муниципалитетам Южного Урала сегодня уже рекомендовали во время совещания областного штаба по ОРВИ и гриппу.

Напомним, школы Челябинска закрыли на карантин 4 февраля. 11 числа в городе собирался оперативный штаб, который принял решение продлить каникулы. Занятия тогда отменили ещё и в колледжах города. Вузы закрываются для студентов по собственному усмотрению.