Заболеваемость гриппом в Челябинске снизилась

Но проведение профилактических мероприятий будет продолжаться.

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В Челябинске заболеваемость респираторными вирусными инфекциями пошла на спад. Об этом сегодня, 2 марта, во время очередного аппаратного совещания в мэрии заявила Наталья Горлова, начальник Управления здравоохранения администрации Челябинска.

Так было сказано, что темп прироста заболеваемости снизился на 16,5 процентов, а суммарно уровень опустился ниже эпидемиологического порога.

«Тем не менее, среди заболевших респираторными инфекциями, выявляется достаточно большой процент инфекций гриппозной этиологии. Следовательно, необходимо продолжать проведение всех профилактических мероприятий», — заявила Наталья Горлова.

Напомним, что из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Челябинске был объявлен карантин в школах и вузах. Продолжатся введенный ранее масочный режим и рекомендация на запрет проведения массовых мероприятий.