4 дня не обращались к врачам родители умершей от гриппа девочки из Челябинска

Информация об этом была озвучена сегодня на заседании штаба по заболеванию.

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Сегодня после заседания оперативного штаба по гриппу и ОРВИ в Челябинской области, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что скончавшаяся от гриппа семиклассница из Челябинска в течение четырех дней оставалась без медицинской помощи. Родители не сразу обратились к врачу, когда ребенок заболел.

«Там достаточно тяжелая форма была. Поэтому я думаю, что как только будут все исследования проведены, подтвержден диагноз, проведен ведомственный контроль, мы естественно озвучим результаты. Пока это грипп, поэтому с учетом высокой заболеваемости в школе, ее просто закрыли на карантин», — объяснила Ирина Гехт.

Школа № 94, в которой училась девочка, была полностью закрыта на карантин, как и еще одно образовательное учреждение. Кроме того, отменили занятия еще в 75 классах в разных школах и детских садах Челябинска. Ситуация в Роспотребнадзором оценивается как неэпидемическая.

«Мы контролируем ситуацию, у нас есть все необходимые запасы как лекарственных препаратов противовирусных, в том числе „Томифлю“, так и масок — это больше миллиона, и в медицинских организациях, и на складах. Мы надеемся, что пройдем в рамках эпидпорога, ситуация контролируема и есть полная готовность», — отметила Ирина Гехт.

Медицинские организации также наготове. В инфекционных отделениях «развернуты» койки, которые примут большее, нежели обычно, количество пациентов. Мудучреждения обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, а также другим необходимым оборудованием. Регион готов к эпидемии на 100%.

Задела первый вице-губернатор и ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Ирина Гехт отметила, что в Челябинской области пока нет сигналов для объявления карантина, предпринимаются все меры для защиты южноуральцев.