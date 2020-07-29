Новый вирус гриппа может появится в России

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Россия может столкнуться с новыми вирусами гриппа, от которых жителей страны в предыдущие годы не прививали. Об этом сегодня, 28 июля, на совещании у Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне»,— цитирует Анну Попову РИА Новости.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что вакцины от гриппа поступят в регионы России с 31 августа. Она уточнила, что с учётом сложившейся обстановки прививками должно быть охвачено не менее 60%, а из группы риска — 75%. Президент отметил, что вакцинация против гриппа должна остаться добровольной, подчеркнув, что данный выбор — колоссальная ответственность каждого жителя за здоровья себя и близких.

«Тем более значимой становится грамотная, то, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа»,— сказал Владимир Путин.

Совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке с участием президента страны состоялось сегодня, 29 июля. На нём глава государства заявил, что сейчас основные силы направлены на избежание повторного карантина по коронавирусу.